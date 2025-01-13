Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri EMT Döğergücü FK, ligin 13. haftasında oynadığı maçta Kayseri Ömürspor’u 1-0 yenerek 13’de 13 yaparak namağlup yoluna devam ediyor.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Adem Barış Macit, Yaşar Beşağıl, Şevki Dursun
EMT Döğergücü FK: E.Koray Albayrak, Engin Üçel, Emin Sezer, Samet Demircan, Ömer Faruk Kalkan, Ömer Akduman, Samet Dağlı (Ramazan Özön dk. 74), Yusuf Kenan Karabulut, Nathan Y Ikwa, Abdürrahim Çopur, Mustafa Yılmaz, (Mahmut Yavuz dk. 26)
Kayseri Ömürspor: Baykal Altay, Furkan Karaağaç, Ahmet Turan Özbek (Ayhan Aslan dk. 85), Hakan Bıyık (Eren Muslu dk. 76), Abdullah Selvi (Burak Polat dk. 75), Ahmet Taş, Ramazan Sinanoğlu, Yakup Yalçınkaya, Seffan Karasu, Fırat Durkut, Eser Şengil
Gol: Yusuf Kenan Karabulut (dk. 70) (EMT Döğergücü FK)
Kırmızı Kart: Reşit Temur (dk. 72) (EMT Döğergücü FK)