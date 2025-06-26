İstanbul’un Şile ilçesine atanan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit’e duygusal bir veda töreni yapıldı.

Eylül 2023’ten beri Bodrum’da görev yapan Kaymakam Mustafa Çit’in tayini İstanbul’un Şile ilçesine çıktı. Bodrum’da görev yaptığı süre boyunca kalplerde taht kuran Çit için sürpriz bir veda töreni yapıldı.

Bodrum’dan ayrılırken Kaymakamlık Personeline ile vedalaşmak için Kaymakamlık önüne gelen Mustafa Çit ve eşi Yasemin Çit, karşısında onlarca kişiyi görünce duygulandı.

Duygusal anların yaşandığı veda törenine katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Veda törenine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile başkan yardımcıları, Garnizon Komutanı Personel Albay Ayhan Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Sahil Güvenlik Komutanı Raşit Gödelek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, MHP Bodrum İlçe Başkanı Tayyar Şafak, belediye meclis üyeleri kamu kurumlarının çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlarla tek tek vedalaşan Mustafa Çit ve Yasemin Çit’e Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından çiçek takdim edildi.

Çok duygulandığı görülen Kaymakam Çit, "Allah’a ısmarladık diyorum. Burası, ülkemizin en güzel coğrafyası. 2 yılda hep beraber Bodrum’a güzel hizmetler yaptık. Burayı çok sevdik. Bütün arkadaşlarımız emek verdi, biz de emek verdik. Biz onları, onlar da bizleri sevdiler. Hepsi sağ olsun. Teşekkür ederiz" dedi.

Tören sonunda alkışlarla uğurlanan Kaymakam Çit ve ailesine ilçeden ayrılırken Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, zabıta motosikleti ile Çit ailesine bir süre eşlik etti.