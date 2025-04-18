Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş. Gençler arası kültür ve sanat yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi. Başarılı öğrencilerin Burhaniye’yi Marmara Bölge Finallerinde temsil edeceği açıklandı.

Burhaniye’de Kaymakam İlyas Memiş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençler arası kültür ve sanat yarışmaları "Bilgi Yarışması" kategorisinde dereceye giren öğrencileri makamında kabul ederek ödüllendirdi. Kaymakam İlyas Memiş, Celal Toraman Anadolu Lisesi adına yarışmaya katılan ve il birinci olup ilçeyi Marmara Bölge Finalleri’nde temsil etmeye hak kazanan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ziyaret programına Celal Toraman Anadolu Lisesi Müdürü Dr. Orhan Basat ve öğrenciler katıldı.