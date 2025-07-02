Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Kayaköprü Köyü’nde yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Kayaköprü köyünde sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışmaları yerinde takip eden Demirtaş, köy sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Kayaköprü Köyü Muhtarı Ersoy Ekinci, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ekinci, "Başta İl Genel Meclisi Üyemiz Fuat Arslan, AK Parti Akyaka İlçe Başkanı Yener Güzeloğlu ve İlçe Özel İdare Şefi Murat Çelik olmak üzere emeği geçen herkese köy halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Demirtaş, köylerin altyapı sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı. Demirtaş daha sonra Kayaköprü köyünden ayrıldı.