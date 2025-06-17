Afyonkarahisar Basmakçı Kaymakamı Bilal Çelik, Öğretmen Habibe Eren Anaokulu tarafından düzenlenen yıl sonu programına katıldı.

Minik öğrencilerin sergilediği çeşitli gösteriler ve sahne performanslarıyla renklenen programda, aileler ve davetliler keyifli anlar yaşadı. Öğrencilerin hazırladığı etkinlikler büyük beğeni toplarken, sahnedeki coşku izleyenlerden alkış aldı. Program sonunda Kaymakam Bilal Çelik, emeklerinden dolayı öğretmenleri tebrik ederek öğrencilere iyi tatiller diledi.