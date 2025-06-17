Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyü yakınlarında yer alan Meya Mağaraları, kayalara oyulmuş yapıları ve tarihi dokusuyla geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyü yakınlarında, dağların koynuna saklanmış bir tarih yatıyor. Taşın içinden oyulmuş odalar, ibadethaneler ve geçitler, yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan bir hayatın izlerini sessizce anlatıyor. Yalnızca bir doğa harikası değil, aynı zamanda bir medeniyet aynası olan bu mağaralar, tarih boyunca farklı toplulukların barınağı oldu. Kayalara ustalıkla oyulmuş mihraplar, haç izleri ve mezar kalıntıları, buranın yalnızca bir yaşam alanı değil, aynı zamanda kutsal bir mekân olarak da kullanıldığını gösteriyor. Mağaraların bulunduğu bölgeye gelen ziyaretçiler, sarp kayalıkların arasından geçerek geçmişin sessiz yankılarını duyabiliyor. Doğanın ve tarihin iç içe geçtiği bu coğrafyada zaman adeta duruyor.

Bölge halkı için Meya yalnızca bir turizm noktası değil; dedelerden kalan hikâyelerin, inançların ve yaşanmışlıkların mekânı. "Çocukken biz buraya oyun oynamaya gelirdik, şimdi torunlarımız fotoğraf çekmeye geliyor" diyen yaşlı köylüler, bu mağaraların hem geçmişin tanığı hem de geleceğin umudu olduğunu söylüyor.

Henüz yeterince tanıtılmayan Meya Mağaraları, doğa ve tarih tutkunlarını bekliyor. Sessizliğiyle konuşan bu taş duvarlar, gören herkese şunu hatırlatıyor: "Tarih bazen sadece kitaplarda değil, dağların kalbinde de saklıdır".