HATAY (İHA) – Lübnan’dan doğarak Hatay’dan Akdeniz’e dökülen Asi Nehri’nin ıslah edilmesi ve modern bir görünüme sahip olması için başlatılan Asi Nehri Islahı Planlama ve Proje Yapımı’nda çalışmalar başladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Asi Nehri yeni ve modern bir görünüm kazanacak.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay’da ihya ve inşa çalışmaları sürüyor. Lübnan’ın kuzeydoğusunda bulunan Bekaa Vadisi’nde doğan ve Antakya ilçesinin ortasından geçerek Akdeniz’e dökülen Asi Nehri’nde ıslah çalışmaları başladı. Hatay Valiliği koordinesinde yürütülen Asi Nehri Islahı Planlama ve Proje Yapımı çalışmalarıyla 8 bin 170 m çift taraflı ıslah çalışması yapılacak ve taşkın zararlarının önlenmesi ile kent merkezinin estetik bir görünüme kavuşturulması amaçlanıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Hatay için sembol değeri olan Asi Nehrinde yürütülen ıslah çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Masatlı, "Bugün de Hatay’ımız için sembol değerlerden olan Asi Nehrimizi, ihya edecek bir proje hayata geçmektedir. Asi Nehri, Lübnan’ın kuzeydoğusunda bulunan Bekaa Vadisi’nde doğmaktadır. Asi Nehri, ülkemizin güneyinde yer alan diğer nehirlerin tam tersine, bir akış yönünde akmaktadır. Kış ve ilkbahar aylarında meydana gelen yağışlardan oluşan, taşkın ve seller evveliyatından beri, Hatay’ımıza zarar vermektedir. Türkiye’deki uzunluğu 88 km olan bu nehir; 6 Şubat depremlerinde meydana gelen kıyı heyelanlarından kaynaklı olarak zarar görmüştür. Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu çerçevesinde; Tüm bu taşkın risklerinin ortadan kalkması için bütünleşik bir yaklaşımla 500 yıllık –bin yıllık taşkın debileri gözetilerek; Asi Nehrinin 4 etap da ıslahının yapılması planlanarak, çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Öncelikli olarak DSİ Genel Müdürlüğümüzce, Asi Nehrinin şehir merkezinden geçen kısmını kapsayan bölümünün akışının sorunsuz bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla, bu kesim için Asi Nehri Islahı Planlama ve Proje Yapımı çalışmaları yapılıyor" dedi.

"12 bin 340 m taşkın koruma duvarları inşa edilecek ve olası bir debi yüksekliğinde şehir merkezimize zarar gelmemesi sağlanacaktır"

Hatay’ın bir dünya şehri olarak her yanı, yönü ve unsurlarıyla ayağa kalkana kadar seferberlik ruhuyla çalışacaklarını dile getiren Hatay Valisi Masatlı, "Asi Nehrinde 8 bin 170 m Çift taraflı ıslah çalışması yapılarak, taşkın zararlarının önlenmesi ve kent merkezinin estetik bir görünüme kavuşturulması amacıyla başlamış bulunmaktayız. Şehir merkezini kapsayan 8 bin 170 metrede anakol ve yan kollarında, yaklaşık 350 bin metre fore kazıklarla ve 210 bin metre beton enjeksiyonla güçlendirme ve zemin iyileştirme yapılacaktır. Anakol üzerine yapacağımız depremde hasar almış, 4 köprü ile nehrimizin iki yakasındaki ulaşımın güvenli ve konforlu olması sağlanacaktır. Köprübaşı mevkiinde bulunan ATA Köprümüz de tarihi siluetine uygun hale getirilecektir. 12 bin 340 m taşkın koruma duvarları inşa edilecek ve olası bir debi yüksekliğinde şehir merkezimize zarar gelmemesi sağlanacaktır. Tüm bu altyapı işleri bittiğinde; şehir merkezini kapsayan alanda yapılacak peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle de, Hataylı hemşerilerim için sosyalleşebilecekleri, nefes alabilecekleri sosyal alanların çalışmaları da başlamıştır. Hatay’ımızın bir dünya şehri olarak her yanı, her yönü ve her unsuruyla ayağa kalkana kadar, bir seferberlik ruhuyla çalışıyor olacağımızı bir kez daha belirtiyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu projemiz de Hatay’ımıza çok yakışacak" ifadelerini kullandı.