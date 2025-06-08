Adıyaman’ın Besni ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ziyaret edildi.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, 2010 yılı Mayıs ayında Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Abidin Tanrıkolu’nun ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyarette, şehitler için dualar edildi.

Öte yandan, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri de ilçede bulunan diğer şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Vatan uğruna can veren tüm şehitler rahmetle anılırken, emanetleri olan ailelerine bir kez daha saygı ve şükran sunuldu.