Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Adıyaman Koordinatörlüğünü ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, MESAM Adıyaman Koordinatörü Bestekar Aziz Çelik ile bir araya geldi. Ziyarette Aziz Çelik, yürütülen çalışmalar hakkında Aydın’a bilgi verdi.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette Aziz Çelik, Ahmet Aydın’a nazik ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ise Aziz Çelik’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, sanatın ve sanatçının her zaman kıymetli olduğunu vurguladı. MESAM’ın faaliyetlerini önemsediklerini dile getiren Aydın, Aziz Çelik ve meslektaşlarına çalışmalarında başarılar diledi.