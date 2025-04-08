Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Aydıntepe İlçe Emniyet Amirliği personelini makamında ağırladı, polislerin Polis Haftası’nı kutladı.

Türk Polis Teşkilatının 180’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, İlçe Emniyet Amiri Cengiz Avcı ve personelini makamında kabul etti. Kaymakam Böçkün, Türk Polis Teşkilatının 180’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, özveri ile çalışan tüm emniyet mensuplara görevlerinde başarılar diledi. İlçe Emniyet Amiri Cengiz Avcı da Kaymakam Böçkün’e teşekkür ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Avcı, Halkın huzuru ve güveni için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.