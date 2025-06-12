Bayburt’ta Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince bit, pire, kene, larva ve her türlü haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ortaya çıkan kene, larva, bit ve pirelere yönelik halk sağlığının korunması amacıyla başlatılan çalışmalarda park, bahçe, yeşillik ve sulak alanlarda ilaçlama gerçekleştirildi. Haşere oluşumunu önlemek amacıyla da çöp kutlarının etrafları ilaçlandı, çöp konteynerleri kötü koku ve mikroplardan arındırıldı.