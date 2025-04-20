Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Jandarma ekiplerinin bulduğu küçükbaş hayvan, sahibine teslim edildi.

Yerköy’de önleyici devriye faaliyetlerini gerçekleştiren Jandarma personeli, başıboş olarak dolaşan küçükbaş hayvanı fark etti. Araştırma yapan ekipler, hayvanın Çakırhacılı Köyünde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan Ş.C.’ye ait olduğunu belirledi. Bulunan hayvan sahibine teslim edildi.

Jandarama personeli, hayvan hırsızlıkları hakkında bilgilendirme yaparak, hayvanların başıboş olarak bırakılmaması için uyarıda bulundu. Hayvanını teslim alan vatandaş, Jandarma ekiplerine duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.