Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle düzenlenen ‘Lojistik ve Taşımacılık Fuarı’nı ziyaret ederek, fuar kapsamında açılan stantları gezdi, firma yetkilileri ile sohbet etti.

Yeni iş ortaklıkları kurmayı, ticaret hacmini büyütmeyi ve sektördeki inovasyonları yerinde görmeyi sağlayan fuar, ayrıca küresel lojistik trendlerini, tedarik zinciri yönetimindeki yenilikleri ve dijital dönüşüm çözümlerini tek bir çatı altında topladı. Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden binlerce sektör profesyoneli fuarı ziyaret etti. Fuar süresince düzenlenen B2B iş görüşmeleri, yeni iş bağlantıları ve uzun vadeli iş birlikleri için fırsatlar sunuldu. Fuarda; taşımacılık ve lojistik hizmetleri, depolama çözümleri, bilişim sistemleri, enerji ve taşımacılık ekipmanları, güvenlik ve siber çözümler, tedarik zinciri yönetimi gibi geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler sergilendi.

Fuar ile eş zamanlı olarak bu yıl ilk kez Çukurova’nın en büyük Lojistik Zirvesi de düzenlendi. Zirvede; sektördeki yenilikler, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve yeni iş modelleri gibi konular ele alındı.