Mersin’de arkadaşıyla çıktığı doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşerek yaralanan ve sarp arazide mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesi’nde bulunan Cehennem Deresi Milli Parkı’nda doğa yürüyüşüne çıkan Levent Memur ve Mehmet Ergan, kayalıklarda ilerledikleri sırada beklenmedik bir kaza yaşadı. Mehmet Ergan dengesini kaybederek metrelerce aşağı düştü. Arkadaşı Levent Memur, yanına ulaştığında Ergan’ın ağır yaralandığını gördü. Ancak bölgede telefon çekmediği için Memur, zorlu arazide yürüyerek yüksek bir noktadan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kara araçlarının ulaşamadığı sarp kayalıklarda, ipli erişim teknikleriyle müdahale kararı alındı. İtfaiyenin Dağcılık, Su Altı Arama Kurtarma ve Tarsus Grubundan 7 kişilik ekip, özel ekipmanlarla yaralının bulunduğu noktaya ulaştı. İlk müdahalesi yapılan Mehmet Ergan, ’sked sedye’ adı verilen özel kurtarma sedyesine alınarak sabitlendi.

Ardından yaklaşık 1 kilometrelik dik arazide kurulan makara sistemleriyle sedye yukarı taşındı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından Ergan, güvenli şekilde sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.