Mersin’in Tarsus ilçesinde spor kompleksi olarak kullanılan alanın yerine huzurevi yapılması kararı tepkilere neden olurken, Reşadiye Spor Kulübü Başkanı Tuncay Beyceoğlu, "Huzurevi olarak bu sahanın seçilmesi yanlış" dedi.

Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesinde 2010 yılında spor kompleksi olarak faaliyet gösteren alana huzurevi planlanması kentte tartışmaya neden oldu. Hem sporcular hem de mahalle sakinleri için önem taşıyan tesisin yerine huzurevi planlanmasına tepki gösteren Reşadiye Spor Kulübü Başkanı Tuncay Beyceoğlu, tesisin yıkılarak yerine huzurevi yapılması kararının yanlış olduğunu, çocukların spor yapma imkanlarının ellerinden alınmaması gerektiğini söyledi.

Çim sahaya iş makinelerinin geldiğini ve alanın yıkılacağının kendilerine bildirildiğini aktaran Beyceoğlu, "Gerekli iletişimi sağladık. Ancak defalarca aramama rağmen ’yapacak bir şey yok’ dediler. Bizi, oldu bittiye getirip buradan çıkartmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Beyceoğlu, huzurevi yapılmasına karşı olmadıklarını ancak yer seçiminin hatalı olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Başka bir yer kalmamış gibi bu sahayı seçmeleri yanlış. Değerli büyüklerime sesleniyorum; bu çocukları spordan ayrı bırakmayın. Eğer burası yıkılırsa 5 mahallede oynayacakları park veya yeşil saha kalmayacak. Cumartesi sabahları çocuklar aileleriyle birlikte futbolcu olabilme hayaliyle buraya geliyor. Lütfen bizi bu imkandan mahrum etmeyin."