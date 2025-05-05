Balya’nın kırsal mahallesi Kayalar’da geleneksel Hıdırellez Şenlikleri ve 2. yöresel yemek yarışması yüzlerce kişinin katılımı ile yapıldı. Geleneksel yemek yarışmasında bayanların yaptığı yerel yemekler ve tatlılar büyük beğeni kazandı. Ödül alan bayanlara hediyeleri taktim edildi.

Muhtar Serdar Kıranlı, "Yarışma ile geleneksel yemeklerimizi unutturmadık"

Gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı Hıdırellez etkinliklerinin vatandaşlarla bir araya geldikleri çok kıymetli etkinlikler olduğunu belirten Kayalar Muhtarı Serdar Kıranlı da, Geleneksel hayrımıza kaktı sağlayan köy halkımıza ve hayırseverlere çok teşekkür ediyorum dedi. Muhtar Kıranlı, "Değerli köylülerimizin yöresel yemekleri unutulmasın, yeni nesil de bilsin öğrensin diye yola çıktığımız yarışmamızı bu sene de yapmaya karar verdik. Bu sene çok da güzel ödüllerimiz var. Fakat yarışma süresince kimse tadamadığı tatlar için yardım satışı yapalım diye düşündük. Böylelikle merak edenler tadım yapma ve makul ücretiyle alıp ailesine evine götürme imkanı da bulur. Bu yüzden herkesin aynı yemeği yapmaması için bize de hangi yemekle yarışmaya katılacağınızı ya da yardım satışı için yapacağınız tatları söylemenizi istedik. Kültürlerimizi yaşatıp, birlik beraberlik içinde güzel bir gün geçirmeniz dileğimle herkese teşekkürü borç bilirim. Ayrıca geleneksel yarışmamıza katılan Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Duriye Bozok, Doç. Dr. Nilgün Karaman, Balıkesir Aşçılar Pastacılar Dernek Başkanı Şefi Levent Kaynak, Kayader Başkanı Dr. Ziyaettin Arıburnu, köy halkımıza, hemşerilerimize ve emeği geçen kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan bayanlarımız da ikramları ile güzellik kattılar. Gelenek ve göreneklerimizi yaşatacağız, kültürümüzü yaşatacağız. Bir arada olacağız, birlikte olacağız. Memleketimizin daha güzel günlere kavuşması için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, "Kayalar köyümüzün geleneksel Hıdırellez şenlikleri ve bu yarışmasına yıl ikincisi yapılan yöresel yemekler yarışmasına katıldık, mahalle sakinlerinin ikramları ve samimiyeti ile karşılandık. Bu güzel ortamı hazırlayan mahalle sakinlerimize, Muhtarımız Serdar Kıranlı’ya ve Kayalarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bayanlar yemek ve tatlıları ile yarıştı

Kayalar kırsal mahallesinde bu yıl ikincisi yapılan ve köy hanımlarının katıldığı ve jüri üyeliğini Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi, Prof. Dr. Düriye Bozok, Dr. öğretim üyesi Nilgün Karaman, Gıda Mühendisi Ayça Şentürk Balıkesir Aşçılar Pastacılar Dernek Başkanı Şef Levent Kaynak tarafından yapılan değerlendirmede Yemek dalında 1. ödülü Kaynatma turşusu ile Gülsüm Dağlı, 2. Kulak hamuru ile Fahriye Güner, 3. Ekmek içli börek ile Müzelfe Biçer olurken Tatlı dalında da 1. ödülü Sütlü börek ile Gülten Kocaoğlan 2. Ören tatlısı ile Fatma Cesur ve 3. bakla çekmesi ile Sabriye Kocaoğlan oldu. Yarışmada dereceye giren yarışmacılara yemek yarışması jüri üyeleri Balıkesir Üniversitesi, Prof. Dr. Düriye Bozok, Dr. öğretim üyesi Nilgün Karaman ve Balıkesir Aşçılar Pastacılar Dernek Başkanı Şef Levent Kaynak tarafından plaket ve hediye taktimi yapıldı.