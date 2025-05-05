Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Nisan Dünya Dans Günü’nü özel bir etkinlikle kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Bi Dünya Dans’ adlı gösteri izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösteri, 29 Nisan 2025 Yıldız Kenter Sahnesinde gerçekleşti. Etkinlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın canlı müzikleri eşliğinde sahnelendi.

Gösteride, farklı coğrafyaların kültürel dokusunu yansıtan halk danslarından modern yorumlara, klasik baleden çağdaş koreografilere kadar pek çok dans türü bir araya geldi. Sanatseverleri büyüleyen bu özel gece, dansın evrensel dilini Muğlalılarla buluşturdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kültür-sanat alanındaki çalışmalarının önemli bir parçası olan bu gösteri, dansın birleştirici gücünü sahneye taşırken, konservatuvar öğrencilerine de yeteneklerini sergileme fırsatı sundu.

Başkan Aras, "Bir kentte dans varsa hayat vardır"

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, "Kültür, bir kentin ruhudur. Şehirlerimizi sadece binalarla değil, sanatla, edebiyatla, müzikle ve dansla inşa etmeliyiz. Muğla, binlerce yıllık uygarlıklara ev sahipliği yapmış kadim bir coğrafyada yer alıyor. Bu kültürel mirası yaşatmanın ve geleceğe taşımanın yolu, sanata alan açmaktan geçiyor. Biz de bu bilinçle, gençlerimize ve sanatçılarımıza özgürce üretip sahne alabilecekleri ortamlar sunmaya çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bir kentte dans varsa, umut da vardır, yaşam da vardır"