Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetreyle Palandöken’de, 102 santimetre ile Ergan Dağı Kayak Merkezinde ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde 130, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde 102, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde 100, Bitlis Nemrut Kayak Merkezi’nde 97, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 86, Bursa Uludağ Kayak Merkezi’nde 68, Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde 59, Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde 56, Hakkari Kayak Merkezi’nde 51, Kars Sarıkamış Kayak Merkezi’nde 47, Ordu Çambaşı Kayak Merkezi 45, Artvin Mersivan Kayak Merkezi 44, Antalya Saklıkent Kayak Merkezi’nde 43, Kütahya Murat Dağı Kayak Merkezi’nde 42, Bayburt Kop Dağı Kayak Merkezi’nde 41, Bingöl Hesarek Kayak Merkezi’nde 41, Denizli Kayak Merkezi’nde 34, Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi’nde 24, Erzurum Kandilli Kayak Merkezi’nde 19, Samsun Akdağ Kayak Merkezi’nde 17, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi’nde 15, Karabük Keltepe Kayak Merkezi’nde 10 ve Ağrı Küpkıran Kayak Merkezi’nde 7 santimetre olarak ölçüldü.