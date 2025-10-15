Kavaklıdere Kaymakamlığına bağlı Kavaklıdere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren gönüllü gençler, hazırladıkları çocuk oyunuyla Kavaklıdere Mehmet Koçarlı İlkokulu öğrencilerini tiyatroyla buluşturdu.

Minik izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği oyun, hem eğlenceli anlara sahne oldu hem de çocuklara dostluk, paylaşma ve dayanışma gibi önemli değerleri hatırlattı. Tiyatro gösterisi öncesinde çocuklara Mısır ve içecek ikramı yapılırken, gönüllü gençler yüz boyama etkinliğiyle çocukların sevdiği karakterleri yüzlerine taşıdı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencilerinden Berkay Tuna, etkinlik hakkında duygularını dile getirerek, "’Her Köy Bir Sahne, Her Çocuk Bir Yıldız’ sloganıyla çıktığımız bu yolda köylerde tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın diye ben ve benim gibi arkadaşlarımla birlikte 1 aydır hazırladığımız çocuk tiyatrosunun gösteriminin heyecanını yaşıyoruz. Oyun için çocukların yüzündeki gülümseyi görmek bu hayattaki en güzel durum," dedi. Tuna, kendilerine dekor ve tüm desteği veren bakanlığa da teşekkürlerini iletti.

Etkinlik sonunda gönüllü gençler, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli bir günün mutluluğunu paylaştı. Kavaklıdere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, "Gönüllü gençlerimizle, çocuklarımızın yüzündeki tebessümün bir parçası olmaya devam ediyoruz" mesajıyla bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğinin altını çizdi.