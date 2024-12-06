Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde gizli buzlanma ve sis nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu Kanlıgöl mevkisinde gizli buzlanma ve sis nedeniyle kayganlaşan yolda araçlar birbirine girdi. Kazada 5 araç gizli buzlanma sebebiyle duramayarak kaydı ve birbirleriyle çarpıştı. 2 araç ise refüjdeki demir korkuluklara çarptı. Araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kastamonu-Karabük yolu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerince yolun tuzlanmasının ardından ulaşım yeniden sağlandı.