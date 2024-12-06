Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Hikmet Şimşek Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması” sonuçlandı.

Türk ve dünya koro edebiyatına katkı sağlamak, çağdaş bestecilerin eser üretimini desteklemek ve yeni yeteneklerin yetişmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Hikmet Şimşek Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması’nın sonuçları Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türk ve dünya koro edebiyatına katkı sunmak, çağdaş bestecilerimizi desteklemek ve yeni yetenekleri teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz yarışmamız sonuçlandı. Birincilik ödülü Onur Arınç Duran, ikincilik ödülü Orhan Veli Özbayrak, üçüncülük ödülü Melda Camuşcu ve 5 eser de mansiyon ödülüne layık görüldü. Çok sesli müzik tutkumuzu büyüten değerli bestecilerimize teşekkür ediyor, eserlerin yankılanacağı korolarımıza başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.