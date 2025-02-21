Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle 303 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu’da, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde son günlerde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle il genelinde 303 köye ulaşım sağlanamıyor. Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerinin de kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını ulaşıma açabilmek için çalışmaları aralıksız sürüyor.

Abana ve Ağlı ilçelerinde 2’şer, Araç ilçesinde 11, Azdavay ilçesinde 19, Bozkurt ve Küre ilçelerinde 31’er, Cide’de 20, Çatalzeytin ilçesinde 36, Devrekani ilçesinde 22, Doğanyurt ilçesine 24, Hanönü ilçesinde 8, İhsangazi ilçesine 3, İnebolu ilçesine 71, Şenpazar ilçesine 17 ve Taşköprü ilçesinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.