Kastamonu Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Ofisi, 2025 yılının ilk 4 aylık döneminde 105 projeye destek verdi.

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında kurulan Sosyal Sorumluluk Projeleri Ofisi (Sosyal Ofis), yeni dönemde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 2025 yılının Ocak-Nisan ayları arasında 52 farklı kurumla iş birliği yapılarak 105 proje desteklenmeye değer bulundu. Desteklenen projelerden 54’ü akademisyenler, 51’i ise öğrenciler tarafından hazırlandı. Sosyal Ofis, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra toplumsal sorumluluk bilinci kazanmalarını da amaçlıyor. Bu doğrultuda yürütülen projeler, Kastamonu Üniversitesi’nin topluma katkısını artırmayı ve öğrencilerin gönüllülük, liderlik ile proje yönetimi gibi becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yıl boyunca başvuruya açık olan Sosyal Ofis, her ay düzenli olarak gelen projeleri değerlendiriyor. Projeler, akademik uygunluk, toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik kriterleri doğrultusunda inceleniyor. Toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bazı aylar tematik başvuru çağrıları da yayımlanıyor. Nisan ayında "aile" teması öne çıkarılırken, Mayıs ayında "yapay Zeka" temalı projelere öncelik verileceği duyuruldu.