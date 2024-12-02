Sağlık Bakanlığı tarafından, “Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver” sloganı ile başlatlan iletişim kampanyasının Kastamonu’daki tanıtım programında konuşan Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, “Türkiye’de sağlık hizmeti sağlık çalışanlarının fedakarlıkları sayesinde bu kadar güzel verilebiliyor” dedi.

Acil durumlarda ambulansların hızla olay yerine ve sağlık kuruluşlarına ulaşmasını sağlayan "fermuar sistemi", hastaların hayatta kalma şansını artırmada kritik bir rol oynuyor. Sağlık Bakanlığı’nın bu sisteme dikkat çekmek amacıyla “Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver” sloganıyla ülke genelinde başlattığı farkındalık kampanyasının Kastamonu’daki ayağı için tanıtım programı düzenlendi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, “İl Sağlık Müdürlüğümüz, özellikle taşrada sağlık hizmetlerini verirken vatandaşlarımızın il merkezine gelmeden ilçelerinde bir takım sağlık hizmetlerinden yararlanması için büyük bir mücadele veriyorlar ve çok büyük ilerlemeler sağlandı. Sağlık hizmetleri ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi önleyici sağlık hizmetleri. Diğeri de tedavi edici sağlık hizmetleri. Vatandaşlarımız genellikle tedavi edici sağlık hizmetleri üzerinde duruyorlar. Fakat onun kadar önemli olan önleyici sağlık hizmetleridir. Yani halk sağlığıdır. Halk sağlığı toplumsal bir konudur ve halk sağlığı toplumsal bir bilinç gerektirir. Aslında sağlık konusunda en çok duyarlı olması gereken kişi insanın kendisi ve çevresidir. Sağlık öyle bir konudur ki geciktiğinde herhangi bir hastalık geç tanı konulmasından dolayı tedavisi zor olan ya da mümkün olmayan bir noktaya gelebilir. Hastalıkları önceden daha doğrusu ilk belirtiyi gösterirken tanımak ve önlemleri almak insanların hayatını kurtarır” dedi.

“Acil sağlık hizmetlerinden yararlanmak için toplumda bir bilinç gerekiyor”

Acil sağlık hizmetlerinden yararlanılması için toplumda bir bilinç gerektiğine işaret eden Kubalı, “Bu bilinç özellikle ilk yardım faaliyetlerinden başlamak üzere ‘Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver’ kampanyasının da belirtildiği üzere acil sağlık hizmetlerinin vatandaşlarımızın yardımına bir an evvel koşması için toplumsal bir çaba gerektiriyor. Arkadaşlar ne mutlu bize ki anayasamızda sağlık bir yaşam hakkı olarak düzenleniyor ve devletin ücretsiz olarak verdiği bir hizmet. Toplumda herkes sağlık hizmetinde yararlanma hakkına sahiptir. İnsan olması yeterlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan bir yana sağlık konusunda bu iddiasını yaşama geçirmektedir. Devlet vatandaşlarının sağlık hakkını güvence altına almıştır ve bu konuda gereken her türlü tedbiri almakla da yükümlüdür” diye konuştu.

“Kastamonulular, ambulansalar yol vermektedirler”

Kastamonu’da vatandaşların ambulanslara yol verdiğini belirten Kubalı, “İlimizde ambulans hizmeti vatandaşlarımızın bir telefonuna bakmaktadır. Sağlık personeli her an 24 saat göreve hazırdır. Kastamonu’da trafikte ambulanslara yol verme konusunda gururla söylüyoruz ki bütün Kastamonululara buradan teşekkür borçluyuz. Ciddi bir sorunumuz yoktur. Çünkü vatandaşlarımız ambulansın sesini duyduğu anda arabalarını sağa çekmektedirler ve ambulansa yol vermektedirler. Bundan dolayı gerçekten mutluyuz. Acil Sağlık Hizmetleri bütün vatandaşlarımızın ücretsiz olarak ve anında yararlanabileceği bir hizmettir. Biz bu iddiayı taşıyoruz ve vatandaşlarımızın da bu konuda bilinçli olmasını istiyoruz. Geç kalınmasın. Geç kalındığı zaman hayatlar maalesef güvence altına alınamaz şeklinde konuştu.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Özgür Yılmaz ise Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası sebebiyle yaptığı etkinlikleri paylaşarak, “Bununla birlikte 112 Acil Sağlık sisteminin önemini vurgulamak, trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi ve fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi konusunda farkındalığın artırılması amacıyla ‘Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver!’ sloganı ile iletişim kampanyası hazırlanmıştır. Bu kampanya ile farkındalık eğitimleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca okullara gidilerek eğitimler verilecektir” ifadelerini kullandı.

Dr. Yılmaz, ayrıca hem ülkemizin hem de Kastamonu’nun hastane öncesinde acil sağlık hizmetlerinin kapasitesi ve vaka tanımları hakkında bilgilendirmede bulundu.