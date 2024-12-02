Sakarya’nın Karasu ilçesinde alabora olarak parçalanan tekneden düşen 70 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karasu Mahallesi sınırlarında ‘Haralambo’ olarak adlandırılan deniz bölgesinde küçük balıkçı teknesinin alabora olarak parçalanması neticesinde suya düşen Erol Çifçi (70) ve oğlu O.Ç., denizde çırpınmaya başladı. Durumu gören diğer balıkçı tekneleri O.Ç.’yi kurtarırken, Erol Çiftçi suyun içinde kayboldu. Bir süre sonra dalgalarla sahile sürüklenen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanere yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.