Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde 2025 yılının ilk 5 ayında toplam 334 hayvanın tedavisini yapıldı.

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, 2025 yılının ilk beş ayında gösterdiği performansla dikkat çekti. Ocak-Mayıs döneminde toplam 334 hayvana şifa kapılarını açan hastane, bölge hayvancılığına destek sağladı. Veteriner Fakültesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Hayvan Hastanesi, sadece Kastamonu’dan değil, çevre illerden de gelen vakalarla yoğun bir tempoda çalıştı. En çok başvuru, 178 hasta ile iç hastalıkları birimine olurken, cerrahi bölümü 119 vaka ve doğum-jinekoloji bölümü ise 54 başvuru ile takip etti.

Hastanede en fazla tedavi gören türler arasında 178 kedi ve 79 köpek yer aldı. Kırsal kesimde ise 67 sığırla yetiştiriciler sıkça hastaneye başvurdu. Modern veteriner tıbbının tüm imkânlarıyla donatılan hastane, sadece tedavi değil, koruyucu hekimlik ve hayvan refahı ilkelerine uygun hizmetleriyle de fark oluşturuyor. Alanında uzman akademik kadro, hasta takip sistemleri ve etik değerleri ön planda tutan yapısıyla Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, örnek bir model olmaya devam ediyor.

Hastaneden faydalanan vatandaşlarla yapılan memnuniyet anketinde ise katılımcıların yüzde 77’si hizmeti 10 puanla değerlendirirken, yüzde 14’ü 9 puan verdi. Yüzde 2,3’ü 8 puan, yüzde 5,7’si ise 7 puan verdi.

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Tarık Şafak, anket sonuçlarının kendileri için memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, "Hastanemizin hizmetlerinden faydalanan vatandaşlarımızın yüksek düzeyde memnuniyet göstermesi ve elde edilen bu sonuçlar bizleri motive ediyor. İlk beş ayda ulaştığımız hasta sayısı, halkımızın hastanemize duyduğu güvenin en somut göstergesidir" diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise, "Hayvan Hastanemizin bölge hayvancılığına ve evcil hayvan sağlığına sağladığı katkılar bizleri memnun ediyor. Alanında yetkin akademik kadromuzun özverili çalışmaları sayesinde hastanemiz hem sağlık hizmetlerinde hem de eğitim-öğretim faaliyetlerinde önemli bir merkez hâline geldi. Bu başarının önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayvan Hastanesi, klinik başarılarının yanı sıra eğitim-öğretim faaliyetleriyle de bölgesel veteriner hizmetlerinin bir merkezi haline geldi. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla sayıda hayvana ulaşmayı hedefliyor.