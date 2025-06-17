Karadeniz Bölgesi’nde yayılarak tarım ürünlerine verdiği zararla üreticilerin korkulu rüyası haline gelen kahverengi kokarca böceğinden Amasya’da da tespit edildi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün koordinatörlüğünde bölgede başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarca (halyomorpha halys) zararlısı ile biyolojik mücadele için laboratuvarda samuray arıları üretiliyor. Kahverengi kokarcanın yumurta larvalarına kendi yumurtasını bırakan samuray arıları, böylece zararlının çoğalmasını engelliyor. Bu amaçla Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından amaçla 3 bin adet samuray arısı doğaya salındı.

Gerekli olan önlemi almak maksadıyla etkili bir silah olan samuray arılarının devreye konulduğunu belirten Amasya Valisi Önder Bakan, "2 tane tespit edildi. Bunlar çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Yaklaşık 3 bin samuray arısını bırakacağız. Kahverrengi kokarcayla topyekun mücadele lazım" dedi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, bölgede başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarca zararlısı ile biyolojik mücadele için laboratuvarda samuray arıları üretti. Kahverengi kokarcanın yumurta larvalarına kendi yumurtasını bırakan samuray arıları zararlının çoğalmasını engelliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kahverengi Kokarcanın Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi" kapsamında bu yıl üretimi yapılan 900 bin adet kahverengi kokarca yumurta parazitoidi olan samuray arısının zararlının yoğun olduğu iller ve riskli kabul edilen 36 ilde doğaya salınmasının hedeflendiği bildirildi.