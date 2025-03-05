Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından yeni doğan tayların bağışıklığının güçlendirilmesi amacıyla araştırma yapılacak.

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim elemanı Araştırma Görevlisi Serkan Bozacı’nın yürütücülüğünü yaptığı doktora tezi araştırma projesi, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

"1,25-Dihidroksivitamin D3’ün Neonatal Taylardan İzole Edilen Periferik Kan Mononükleer Hücreleri Üzerindeki İmmünmodülatör Etkilerinin İn Vitro İncelenmesi" başlıklı araştırma ile yeni doğan tayların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik bilimsel veriler sunmayı amaçlanıyor. Proje ile aktif D vitamini formu olan 1,25-Dihidroksivitamin D3’ün neonatal taylardan izole edilen periferik kan mononükleer hücreleri (PBMC) üzerindeki bağışıklık düzenleyici etkilerini laboratuvar ortamında incelenecek.

Projede Dr. Öğretim Üyesi Ömer Deniz ve Prof. Dr. Özgür Kaynar araştırmacı olarak yer alırken, Doç. Dr. Kenan Çağrı Tümür ve Prof. Dr. Abuzer Acar danışman olarak katkı sağlıyor. D vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki modülasyon mekanizmalarını anlamayı ve bu mekanizmaların neonatal dönemde hayvan sağlığına potansiyel etkilerini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmanın, at yetiştiriciliği ve hayvan sağlığına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, proje ekibini tebrik ederek, bilimsel çalışmalara verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.