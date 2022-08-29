Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Daday-Kastamonu karayolu Bayramlı köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı.

Manisa’da bayram coşkusu fener alayı ve konserle yaşanacak

Manisa’da bayram coşkusu fener alayı ve konserle yaşanacak

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.