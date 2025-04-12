Kastamonu Üniversitesi, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yayımladığı rapora göre "100 başvuru başına en fazla üniversite başvurusu düşen iller" sıralamasında Türkiye birincisi oldu.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayımlanan "Üniversitelerin İnovasyon Haritası" raporuna göre Kastamonu Üniversitesi, sınai mülkiyet alanında gösterdiği performansla dikkat çeken üniversiteler arasında yer aldı. Üniversite, özellikle patent ve faydalı model başvurularında sergilediği başarıyla öne çıktı. 2010-2024 yılları arasında ilde yapılan toplam sınai mülkiyet başvurularının yüzde 45’inden fazlası Kastamonu Üniversitesi kaynaklı olarak gerçekleşti. Bu oranla Kastamonu, "100 başvuru başına en fazla üniversite başvurusu düşen iller" sıralamasında Türkiye birincisi oldu. Kastamonu’nun bu başarısı, büyükşehir olmayan iller arasında da özel olarak vurgulandı.

Ayrıca üniversite, Türkiye genelinde en fazla başvuru yapan ilk 30 üniversite arasında 119 başvuru ile 26’ncı sırada yer aldı. Batı Karadeniz Bölgesi’nden listeye giren tek üniversite olan Kastamonu Üniversitesi, bu alandaki liderliğini sürdürdü. Raporda, üniversitemizin özellikle "Özel Makineler" teknolojisi başta olmak üzere, gıda kimyası ve malzeme-metalürji alanlarındaki Ar-Ge faaliyetleriyle de öne çıktığı ifade edildi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, yayımlanan rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Bilimsel üretimimizi toplumsal faydaya dönüştürme vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yayımladığı bu rapor, araştırmacılarımızın ve akademik kadromuzun inovasyon ekosistemine yaptığı katkının somut bir göstergesidir. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır olmak üzere, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanımız Prof. Dr. M. Zeki Durak’a ve Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a sınai mülkiyet bilincinin yaygınlaşmasına sundukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Üniversitemiz, bu başarıyı daha ileri taşıma kararlılığını sürdürecektir" dedi.