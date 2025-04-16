Kastamonu Üniversitesi, hazırladığı KBRN projesiyle afet ve acil durumlarda sahada görev yapan ilk müdahale ekiplerinin koruyucu donanımları kullanımına bağlı olarak karşılaştıkları fizyolojik yükler ve kalp hızındaki parasempatik yanıt değişikliklerini araştıracak.

Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Dr. Öğretim Üyesi Nuray Demiralp’in yürütücülüğündeki Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Kişisel Koruyucu Donanımların İlk Müdahale Ekiplerinde Kardiyak Parasempatik Yanıtlar ve Fizyolojik Adaptasyon Etkisi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-B Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Projede, afet ve acil durumlarda sahada görev yapan ilk müdahale ekiplerinin KBRN kişisel koruyucu donanımları (KKD) kullanımına bağlı olarak karşılaştıkları fizyolojik yükler ve kalp hızındaki parasempatik yanıt değişiklikleri bilimsel olarak incelenecek. Proje ile ayrıca bu donanımların fizyolojik adaptasyon üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve operasyonel performansı etkileyen temel sağlık parametrelerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Proje ekibinde, Dr. Öğretim Üyesi Serdar Akyel ve Prof. Dr. Hürmüz Koç araştırmacı olarak yer alırken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent Kenar ise danışman olarak projeye katkı sunuyor. Ayrıca projede bir lisans öğrencisi de bursiyer olarak görev alacak.

Proje çıktılarının, KBRN olaylarında görev alan personelin iş sağlığı ve güvenliği standartlarının geliştirilmesine, eğitim programlarının yeniden yapılandırılmasına ve KKD kullanımına bağlı fizyolojik etkilerin azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Bu yönüyle proje, afet yönetimi kapasitesinin bilimsel temelde güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, proje ekibini tebrik ederek, "Üniversitemizin bilimsel araştırma potansiyeline sağladıkları katkılardan dolayı araştırmacılara teşekkür ediyorum" dedi.