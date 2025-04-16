Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırıları ve toplanıp tedirginlik oluşturmaları kameralara yansıdı. Vatandaşların şikayet üzerine saldırgan 12 başıboş köpek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince toplatılıp barınağa alındı.

İlçenin Talaytepe Mahallesi’nde başıboş sokak köpeklerinin saldırıları ve toplanıp tedirginlik oluşturması mahalle sakinlerinde korku ve endişeye neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kadını yere düşüren çok sayıda köpeğe, son anda güvenlik görevlisince müdahale edildi. Bir diğer görüntüde ise markete gitmek isteyen anne ve oğluna sokak köpekleri saldırıda bulunarak paniğe neden oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise, 26 Mart-14 Nisan tarihlerinde 12 saldırgan köpeği toplayarak barınağa götürdü.

Site sakinlerinden Ferhat Ateş, uzun zamandır bu çevrede çok fazla köpeğin olduğunu ve çocuklara saldırdığını söyledi. Çocukları markete gönderemediklerini, misafir ağırlayamadıklarını, gece karanlıkta veya gündüz vaktinde sürekli burada 10-15 köpeğin insanlara saldırır hale gelmeye başladığını belirten Ateş, yetkililerden bir çözüm beklediklerini ifade etti. Ateş, "Biz, bu hayvanlara zarar verilsin istemiyoruz. Barınaklara bir şekilde götürülüp ıslah edilebilir, barınaklarda tutulabilir. Bu hayvanların kontrol altına alınması ve halka, çocuklara zarar gelmemesi adına bir önlem alınmasını istiyoruz. Çocuklarımız sabah erken saatte okula gidiyor, akşam vaktinde okuldan dönüyor. Biz aile olarak tedirgin oluyoruz. Akşam inip burada saatlerce servisi bekliyoruz, çocuklar servisten inince bir saldırıya maruz kalmasın" ifadelerinde bulundu.

Eşine ve oğluna köpeklerin saldırdığını söyleyen Fikri Yıldırım, defalarca şikâyet etmelerine rağmen sadece birkaç tane köpeğin toplatıldığını öne sürdü. Yıldırım, "Ben belediyeye 3 aydır mesaj atıyorum ama mesajları hiç dikkate almıyorlar. 1 veya 2 kişi gelip bir tur atıyor. Burada 30 taneden fazla köpek var ve belediye yetkilileri zaten hiç ilgilenmiyor, CİMER‘e de yazdık. Oğlum 20 yaşından büyük, askerliği bitirmiş. Gece geldiği zaman peşine takıldılar, caddeye fırladı. Allah’tan araba son anda fren yaptı çarpmadı. Başka bir gün de küçük oğlum annesiyle markete gitti aniden otların içinden köpekler çıkıp saldırdı. Kendilerini direkt caddeye attılar. Çocuk annesinin elini bıraktı, şans eseri araba o esnada geçmedi. Yardımlarına son anda kurye yetişti. Şanlıurfa’da olanları gördük. İlla birisinin başına bir şey gelmesi mi lazım, ondan sonra mı müdahale edeceksiniz?" dedi.

Site sakinlerinden Süleyman Toprak ise, eşinin çığlık atmasıyla uyandığını ve sabah saatlerinde küçük bir çocuğa sitenin altında köpeklerin saldırdığını dile getirdi. Toprak, "Kız kardeşim, bu köpeklerin korkusundan sabah işe gidemiyor. CİMER‘e şikâyet dilekçesinde bulunduk, belediyeyi defalarca aradık hiçbir sonuç alamıyoruz. Geçenlerde de bir tane ablaya burada tekrar köpekler saldırıda bulunmuş. Geçen işe gidiyordum bir abla yine köşede bekliyordu. ’Ağabey, seninle beraber durağa gelebilir miyim? Köpeklerin korkusundan işe gidemiyorum’ diyor. Gerçekten çok zor durumdayız ve hiçbir yetkili de el atmıyor, hiçbir sonuç alamıyoruz. Çocuklarımız okula gidemiyor. Çağrımız sonuçsuz kalıyor. Belediyeyi aradım, belediye bir ekip göndermiş. Ekip zaten 1-2 tane genç şahıs. Bir iki köpeği alıp ondan sonra gittiler" diye konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama, "Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Hayvan Barınağı Birimimiz olarak çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler doğrultusunda, ALO 153 hattına bildirilen Talaytepe Mahallesi -Winston AVM çevresi - 4015. Sokak civarında yaşanan hayvan saldırısı vakaları üzerine bölgede ekiplerimiz tarafından kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür. Gerçekleştirilen müdahaleler sonucunda, 26 Mart-14 Nisan arasında toplam 12 yetişkin saldırgan köpek, ekiplerimiz tarafından güvenli bir şekilde bölgeden alınarak Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimize nakledilmiştir. Saldırgan hayvanlarla ilgili şikayetlere büyük bir hassasiyetle yaklaşmakta, vatandaşlarımızın can güvenliğini öncelikli olarak gözetmekteyiz. Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak 7/24 vatandaşlarımızdan gelen her türlü talep ve şikâyeti değerlendirmeye devam etmekteyiz" denildi.