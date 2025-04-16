Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tarım ve hayvancılığa büyük önem verdiklerini, bu kapsamda hayata geçirdikleri kaz kuluçkahanesinde yıllık 10 bin civciv üretimi yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Güler’in 2019 yılında göreve gelmesi ile başlayan tarım ve hayvancılık hamlesi ile yeni bir soluk kazandırdı. Sayısız projenin gerçekleştirildiği Ordu’da farklı alanlarda yapılan üretimlerle Ordu ekonomisine yeni girdiler eklendi. Bu projelerden bir tanesi olan ve ilgi gören kaz yetiştiriciliği, Büyükşehir Belediyesinin ‘alım garantisi’ ile üreticilerin güvenini kazandı. Kaz etinin restoran menülerine eklendiği Ordu’da yetiştirilen kazlar için yine Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kanatlı kesimhanesi kurulurken, tesis yetiştiricilere ücretsiz hizmet verdi.

"Kars’a kaz satışı yaptık"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Fatsa ilçesindeki kaz kuluçkahanesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Burada kaz yetiştiriciliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Güler, Ordu’dan Kars’a kaz satışı yapıldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin alım garantisinin yetiştiricilere güven verdiğinin altını çizen Başkan Güler, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri hep söyledik; ‘siz üretin, satamazsanız ben alacağım.’ Bu söze sadık kalarak geçtiğimiz yıl alım garantili kaz yetiştiriciliği sürecini yeniden başlattık. Alım garantisi üreticilerimizden yoğun ilgi gördü. Yıl sonunda, Belediyemizin kanatlı hayvan kesimhanesinde herhangi bir ücret almadan kesimleri tamamlanan kazlardan 860 adedi Kars iline toplu olarak satıldı. Geri kalanlar ise ilimiz sınırlarında ve restoranlarımıza doğrudan satış ile tüketildi" dedi.

"Yılda 10 binden fazla kaz civcivi üretmeyi hedefliyoruz"

Kaz yetiştiricilerinin en önemli sorunlarından olan civciv tedariği konusunda çalışmalar başlatarak, kaz kuluçkahanesini kurduklarını aktaran Başkan Güler, şunları kaydetti:

"Kaz yetiştiriciliği için ülkemizde merkez olarak gösterilen birçok ilden çok daha fazla yeşil alana sahip olan ve yayla sezonları daha uzun süren Ordu’da bu avantajları değerlendiriyor, hayvansal üretim modellerini destekleyerek büyütmeye devam ediyoruz. Ancak üreticilerimizin en büyük sıkıntılarından biri, kaz civcivlerinin başka illerden yüksek maliyetlerle ve zaman zaman tedarik zorluklarıyla temin edilmesi oldu. İşte tam da bu sebeple hem maliyeti düşürmek hem de erişimi kolaylaştırmak amacıyla Fatsa’da modern bir kaz kuluçkahanesi kurduk. Kuluçka dolapları, çıkım makineleri ve ana kucağı makinelerinden oluşan bu merkezde yılda yaklaşık 5 bin adet kaz civcivi üretim kapasitesi bulunuyor. Bu yıl birlikte yol yürüyeceğimiz üreticilerimizle birlikte önümüzdeki yıl 10 binden fazla civciv üretimini rahatlıkla gerçekleştirecek altyapıya sahip olacağız. Kaz yetiştiriciliğini yerinde görmek, öğrenmek ve üretmek isteyen herkese kapımız açık. Bu projeyle sadece üreticimizi değil, Ordu ekonomisini ve Türkiye’nin tarım geleceğini destekliyoruz."