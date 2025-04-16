Bursa’da kuyumculara sahte gram altın satarak dolandırıcılık yapan iki şüpheli, yapılan operasyonla kent merkezinde yakalandı. Şüphelilerin aracında 76 adet gram sahte altın, 10 gerçek gram, 7 cumhuriyet altını ve 143 bin lira para ele geçirdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla piyasaya sahte altın süren iki şüpheliye yönelik çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, inceledikleri güvenlik kameralarından şüphelilerin H.İ.K (35) ve E.S (25) olduğu tespit etti. Takibe alınan 2 şüphelinin İnegöl ilçesinde kuyumculara sahte altın sattığı öğrenilirken, Bilecik ve Kütahya’da toplam 4 kişiye 129 adet sahte gram altın sattığı tespit edildi. Şahısları yakalamak için harekete geçen ekipler kent merkezinde iki şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler araçta yaptıkları aramada 76 adet sahte gram altın, 10 gerçek gram, 7 cumhuriyet altını ve 143 bin lira para ele geçirirken, şüpheliler de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.