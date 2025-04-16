Ordu’da polis ekipleri tarafından kaçak ürünlerine yönelik yürütülen operasyon kapsamında, piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde olan emtialar ele ve cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Altınordu ilçesinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada 1 adet kaçak cep telefonu ile 23 adet kaçak emtia ele geçirildi.

Ekiplerin, farklı bir tarihte uygulama noktasında durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada ise piyasa değeri 1 milyon TL olan 470 adet kaçak emtia ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.