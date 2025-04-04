MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası, 5-6 Nisan tarihlerinde Bursa Uludağ Motorsporları Kulübü (BUMOSK) tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti’nde düzenlenecek olan Batı Kurumsal Karting Yarışı ile başlıyor.BURSA (İGFA) - ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2025 sezonu ilk karting organizasyonu, 5 ayrı kategoride 49 sporcunun katılımı ile büyük çekişmeye sahne olacak.

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley final biletini aldı Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley final biletini aldı

Bu yıl yenilenen kurallar ile elemeler, yarı finaller ve finallerden oluşan daha rekabetçi bir formatta koşulacak olan organizasyonda 5 Nisan Cumartesi günü tüm kategorilerde iki eleme yarışı gerçekleştirilecek.

6 Nisan Pazar günü ise yarı finaller ve saat 12.45'ten itibaren de final yarışları başlayacak. Saat 15.30'daki ödül töreni ile son bulacak organizasyonun final yarışları 13.00-14.00 saatleri arasında HT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: İGF