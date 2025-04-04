MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası, 5-6 Nisan tarihlerinde Bursa Uludağ Motorsporları Kulübü (BUMOSK) tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti’nde düzenlenecek olan Batı Kurumsal Karting Yarışı ile başlıyor.BURSA (İGFA) - ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2025 sezonu ilk karting organizasyonu, 5 ayrı kategoride 49 sporcunun katılımı ile büyük çekişmeye sahne olacak.

Bu yıl yenilenen kurallar ile elemeler, yarı finaller ve finallerden oluşan daha rekabetçi bir formatta koşulacak olan organizasyonda 5 Nisan Cumartesi günü tüm kategorilerde iki eleme yarışı gerçekleştirilecek.

6 Nisan Pazar günü ise yarı finaller ve saat 12.45'ten itibaren de final yarışları başlayacak. Saat 15.30'daki ödül töreni ile son bulacak organizasyonun final yarışları 13.00-14.00 saatleri arasında HT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.