Kars’ta Turizm Sektörünün Hizmet Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Sözleşmesi imzalandı.

Serhat Kalkınma Ajansı’nın 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Kars Turizminde Dil ve Kalite Artırımı" isimli teknik destek faaliyetinin sözleşmesi Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Kars İl Kültür Turizm Müdürü Bayram Yığcı ve Kars Oteller ve Lokantalar Derneği Başkanı Halit Özer arasında imzalandı.

Destek kapsamında, Kars ilinde hizmet veren konaklama tesislerinin personellerine sektör odaklı temel İngilizce ve müşteri ile diyalog eğitimleri verilecek.

Destek ile turizm sektöründe rekabet gücünün artırılması, personelin uluslararası hizmet standartlarına uyum sağlaması ve özellikle yabancı turistlerin memnuniyetlerinin artırılması hedeflenmektedir.