Ardahan Belediyesi ekipleri, park ve bahçelerdeki bakım, onarım çalışması kapsamında Abdullah Gül Parkı ile Halil Efendi Mahallesi’ndeki Muammer

Keskin parkında çim biçme çalışması yaptı. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Ekiplerimizin bu çalışmaları belirli bir program dahilinde diğer parklarımızda da devam edecek" dedi.

Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Park ve Bahçelerden sorumlu ekipler, kent genelindeki parklarda uzayan çim ve otları temizlemek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışmalara zaman zaman

Belediye Başkanı Faruk Demir ve birim amirleri de katıldı.

İŞ MAKİNELERİ PARKLARDA DÜZENLİ OLARAK ÇALIŞIYOR

İlkbahar yağışlarıyla iyice yeşillenen şehir genelindeki park ve bahçeler için günlük çöp temizleme işlemlerinin ardından uzayan çim ve otları makinelerle biçen belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

BAŞKAN DEMİR’DEN ‘PARKLAR PIRIL PIRIL OLACAK’ TALİMATI

Başkan Demir’in "ildeki bütün parklar için temiz ve düzenli bir görüntü olacak" talimatını uygulayan belediye ekiplerinin dünkü durakları Kura Nehri kenarındaki Abdullah Gül Parkı ile Halil Efendi Mahallesi’ndeki Muammer

Keskin parkı oldu. Birim amirleri ve temizlik işleri çalışanlarının iş makineleri ve tırpan desteği de alarak yaptıkları çim ve ot biçme çalışmalarına Başkan Demir’de katıldı. Bir süre çalışmalara eşlik eden Demir, emeklerinden dolayı birim müdürleri ile belediye işçilerine teşekkür ederek kademe binasında yapımı devam eden diğer çalışmaları denetledi.