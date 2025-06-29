Kars’ta "Sessiz Tehdit: Kene" bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi ve Kene ile ilgili doğru bilinen yanlışlar anlatıldı.

Kafkas Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinliklerinin 2’incisi olan "Sessiz Tehdit: Kene" etkinliği Beylerbeyi Sarayı’nın bahçesinde düzenlendi.

Etkinliğin Moderatörlüğünü Dede Korkut Eğitim Fakültesi Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Ebru Kuşcu Sır yaptı. Etkinlikte Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler / Veterinerlik Parazitolojisi Prof. Dr. Zati Vatansever ve Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Öğr. Üyesi Elif Özge Damar Mıdık, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte, iklim değişikliği, küresel ısınma ve aşırı avlanma gibi insan kaynaklı çevresel sorunlar, başta kırsal bölgeler olmak üzere Türkiye’de bazı parazit türlerinin (örneğin kenelerin) popülasyonunda ciddi artışlara neden olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca. yaz aylarında özellikle Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ciddi hastalıkların görülme sıklığında artış olduğu vurgulandı.

Son dönemde, özellikle Orta ve Doğu Anadolu Bölgelerinde KKKA vakalarındaki yükseliş, hem tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların, hem de sağlık çalışanlarının bu konuda daha fazla bilinçlenmesinin zorunlu olduğu işaret edildi.

Etkinliğe katılan Prof. Dr. Zati Vatansever ve Dr. Öğr. Üyesi Elif Özge Damar Mıdık, ‘Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi nedir?’, ‘Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?’, ‘Bu belirtiler görüldüğünde ne yapılmalı?’, ‘Kenelere ve benzeri parazitlere karşı nasıl korunabiliriz?’, ‘Halk arasında doğru bilinen yanlışlar neler?’ ve ‘Kene popülasyonunu azaltmaya yönelik doğal ve kimyasal önlemler nelerdir?’ konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlik vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bu tür etkinliklerin devam edeceği öğrenildi.