Kepez Belediyesi, Çamlıbel Mahallesi’nde bulunan semt spor sahası ve park alanını baştan sona yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu. Yenilenen alan, belediyenin bugüne kadar modernize ettiği 80’inci park oldu.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 6 bin 534 metrekarelik alan üzerinde bulunan park ve semt spor sahasında kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar çerçevesinde çocuk oyun grupları bakım ve onarımdan geçirilerek eksik parçalar tamamlandı, tüm oyuncaklar boyanıp yeniden monte edildi. Açık hava spor aletleri paslanmaya karşı boyanarak kullanım ömürleri uzatıldı. Spor sahasının çitleri onarılarak güvenlik seviyesi artırıldı.

Ayrıca park alanında kuruyan çimlere yeni tohumlar ekildi, mevcut çimler biçildi ve gübreleme çalışmalarıyla yeşil doku canlandırıldı. Ağaçlar budanarak daha ferah bir görünüm sağlandı. Kamelya ve oturma bankları boyanarak estetik bir görünüm kazandırıldı, oturma grupları ise tamir edilerek yeniden kullanıma sunuldu.

Park içerisinden geçen ve daha önce temizlenen yağmur suyu tahliye kanalı ile mazgallar yeniden elden geçirilerek, görsel kirliliğin önüne geçildi.

Kepez Belediyesi, bugüne kadar toplam 336 bin 759 metrekarelik park alanını yenileyerek ilçe sakinlerinin kullanımına sundu. Çamlıbel Mahallesi’ndeki bu son çalışma ile ilçedeki yenilenen park sayısı 80’e ulaştı.