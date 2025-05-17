Kars’ta arazilerde açan sarıçiçekler görenleri büyülüyor.

Kars’ın Sarıkamış ilçesi 4 mevsim bir başka güzelliğe bürünüyor. Sarıkamış’ta yağan yağmurların ardından açan sarıçiçekler, kartpostal görüntüler ortaya çıkardı. Adeta sarıya bürünen araziler, fotoğrafçılarında ilgisini çekti.

Sarıkamış’ın çok güzel olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Yağmurlardan sonra arazilerde çiçekler açtı. Sarıçiçekler birlikte çok güzel görüntüler var. Herkesi Sarıkamış’a bu güzelliği görmeye davet ediyorum" dediler.

Sarıkamış’ta sarıya boyanan araziler dron ile havadan görüntülendi. Kartpostal görüntülerin ortaya çıktığı Sarıkamış her mevsim güzelliğini korumaya devam ediyor.