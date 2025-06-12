Kars’ta lise öğrencileri kostümlerle roman karakterlerini canlandırdı.

Kars Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında Roman Kahramanları sergisini Bedesten Bölgesi’nde açtı. Türk ve dünya edebiyatının ünlü roman karakterlerini kostümleriyle canlandıran öğrencilerin defilesi yoğun ilgi gördü. Defilede öğrenciler, kıyafet ve makyajla Tolstoy’un Anna Karenina’sını, Antoine de Saint-Exupery’den Küçük Prens’i, Cengiz Aytmatov’dan Selvi Boylum Al Yazmalım’ı, Stefan Zweig’den Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu’nu, Sabahattin Ali’den Kürk Mantolu Madonna’yı, William Shakespeare’den Romeo ve Juliet’i, Balzac’dan İki Yeni Gelinin Hatıraları’nı, José Mauro de Vasconcelos’dan Şeker Portakalı’nı, Goethe’den Genç Werther’in Acıları’nı, Reşat Nuri Güntekin’den Çalıkuşu’nu canlandırdı.

Bedesten Bölgesi’nde gün boyu açık kalan sergi vatandaşlarca gezildi. Öğrencilerin roman karakterlerinin kostümleriyle yaptığı defile ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.