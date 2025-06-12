Hatay’da dengesini kaybederek motosikletten düşen kadın sürücüye, karşıdan gelen motosikletin çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Payas ilçesi Fatih Mahallesi’nde motosikletiyle seyreden kadın sürücü dengesini kaybederek yola düştü. O esnada karşıdan gelen motosiklet kadın sürücüye çarptı. Başına aldığı darbeyle hafif yaralanan kadın sürücüye, çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise anbean kameraya yansıdı.