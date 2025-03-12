Kars’ta vatandaşların kaldırımları daha rahat kullanabilmesi için belediye ekipleri tarafından kaldırım işgallerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Şehrin çeşitli noktalarında zabıta ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, kaldırımları işgal eden masa, sandalye, reklam panoları ve satış stantları tespit edilerek kaldırıldı.

Belediye yetkilileri, kaldırımların yayalara ait olduğunun altını çizerek, esnafa işgal konusunda daha duyarlı olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Belediye’den yapılan açıklamada, "Kaldırımlar, vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde yürüyebilmeleri için var. Kamuya ait alanların bireysel kazanç amacıyla kullanılmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

Denetimlerin aralıksız süreceği belirtilirken, uyarılara rağmen işgale devam eden işletmelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Kars halkı ise yapılan denetimlerden memnuniyetini dile getirerek, "Kaldırımlarda yürümek artık daha kolay olacak" dedi.