Kocaeli Çayırova Belediyesi, ilçedeki çölyak hastalarını Ramazan ayında da unutmadı. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, çölyak hastalarına glütensiz gıda kolisi dağıttı.

KOCAELİ (İGFA) - İlçedeki tüm kesimlere yardım eli uzatan Çayırova Belediyesi, Mübarek Ramazan ayında ilçe sakinlerine yönelik desteklerini sürdürüyor. İhtiyaç sahibi hanelere ulaştırılan gıda kolilerinin ve sıcak yemek yardımının dağıtımı sürerken, bununla birlikte bu Ramazan ayında da çölyak hastaları unutulmadı. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tespiti yapılan çölyak hastalarına özel hazırlanan ve içerisinde glütensiz ürünlerin bulunduğu, temel gıda malzemelerini evlere ulaştırıyor. Bu Ramazan’da da gerçekleştirilen glütensiz gıda desteklerinden, ilçedeki çölyak hastaları oldukça memnun.

“DESTEKLERİNDEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDERİZ”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kocaeli Çayırova Glütensiz Yaşam Derneği Başkanı Emine Otlu, şunları dile getirdi; “Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi bey ve ekipleriyle birlikte, çölyaklı çocukları ve bireyleri mutlu edebilecek kolilerimizi, hanelere her ramazan ve her yıl ara ara verdiği destekler gibi bu ramazanda da evlere ulaştırdık. Türkiye genelinde bu alanda yaptığı çalışmalarla farkındalık oluşturan ve örnek olan Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye desteklerinden ötürü çok teşekkür ederiz.”