Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 2 grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Akçakale’ye bağlı Fatih Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gruptakiler yol ortasında birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Vatandaşların çabasıyla yatıştırılan kavgada, 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.