Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 1 öğretmen ile 8 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından, Kars'ta duygusal bir anma programı düzenlendi. Eğitim camiasını derinden sarsan saldırıya tepki göstermek ve hayatını kaybedenleri anmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gıyabi cenaze namazı kılındı, ardından yürüyüş yapılarak Atatürk Anıtı'na karanfiller bırakıldı.

'Gıyabi cenaze namazında duygusal anlar'

Türk Eğitim-Sen Kars Şubesi öncülüğünde düzenlenen program, Cuma namazının ardından Fethiye ve Işıklı Camii'nde gerçekleştirildi. Kahramanmaraş'taki saldırılarda yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için eller semaya açıldı, dualar edildi. Karslı vatandaşların yoğun katılım gösterdiği namaz sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

'Öğretmenlerden sessiz ama kararlı yürüyüş

Namazın ardından öğretmenler, sendika üyeleri ve vatandaşlar bir araya gelerek saldırıları protesto etti. Cumhuriyet, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Faikbey, Haydar Aliyev ve İnönü caddeleri boyunca gerçekleştirilen yürüyüşte, eğitim kurumlarında artan şiddete dikkat çekildi. Katılımcılar, 'okullarda güvenlik' vurgusu yaparak yetkililere çağrıda bulundu. Yürüyüş, Hükümet Konağı önünde son buldu.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Türk Eğitim-Sen Kars Şube Başkanı Ozan Ağadedeoğlu, yaptığı açıklamada son dönemde yaşanan saldırıların toplumda büyük bir endişeye neden olduğunu belirtti.

İstanbul, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olaylara dikkat çeken Ozan Ağadedeoğlu, 'Geçtiğimiz ay İstanbul'da ardından Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim camiasını hayretler içerisinde bırakan 3 ayrı saldırı yaşadık. Biz bu saldırıları ülkemizde hiç görmedik. Bunları daha çok televizyonda Amerika'da görüyorduk. Ama bugün ülkemizde bunları duymuş olmak, bunları yaşıyor olmak altındaki sebeplerin araştırılması gereken bir durumdur. Sebepleri araştırmak süreç ister, zaman ister ama şuanda özellikle İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığının yapması gereken gerekli koordinasyonu sağlayıp artık güvenlik tedbirleri almalıdır. Çünkü düşünün birinci gün Şanlıurfa'da oluyor saldırı, ertesi gün Maraş'ın çok büyük bir okulunda oluyor. Demek ki burada bir güvenlik önlemi alınmamış. Biz bakanlıkların koordinasyon üzerinde bunu çözeceğine inanıyoruz' dedi.

Yürüyüşün ardından grup, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na geçerek saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Saldırıda hayatını kaybedenler anısına anıta karanfiller bırakıldı. Program, sessiz ve hüzünlü bir atmosferde sona erdi.