Balıkesir'de Turizm Haftası kapsamında Antandros Antik Kenti kazı alanında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Antandros Derneği ile Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da katıldı.

Antandros Antik Kenti'nin bulunduğu kazı alanında gerçekleşen etkinlikte, Vali Ustaoğlu ve beraberindeki heyet Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Öğr. Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak'ın anlatımıyla geleneksel zeytinyağı sabun yapımını izledi. Yapılan sabunu kalıba döken Ustaoğlu daha sonra, eski usul antik sikke basımında çekiç salladı. Kurulan mozaik atölyelerinde mozaik döşemesi de yapan Vali Ustaoğlu ve beraberindeki heyet, Gürcan Polat ve Yasemin Polat'la birlikte Antandros Derneği Başkanı Gülçin Cömert'ten antik kentin tarihi ve geçmişine dair bilgiler aldı. Program, Nurdan Çakır Tezgin tarafından hazırlanan antik lezzetlerin tadımıyla son buldu.

Turizm Haftası buluşmasına ayrıca, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Vurucu ve il, ilçe protokol üyeleri iştirak etti. Turizm Haftası kapsamında düzenlenen buluşma, bölgenin kültürel mirasının tanıtımına önemli katkı sağladı.