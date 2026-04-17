Altıeylül Belediyesi, uluslararası alanda önemli bir başarıya daha imza atarak Avrupa Konseyi bünyesinde düzenlenen European Local Democracy Week (Avrupa Yerel Demokrasi Haftası) kapsamında 'Partner City 2025' unvanını kazandı. Altıeylül Belediyesi, ödülün resmi olarak takdim edileceği tören için Portekiz'e davet edildi.

Altıeylül Portekiz'e davet edildi

Altıeylül Belediyesi'nin yürüttüğü projeler, sadece yerel ölçekte değil, uluslararası platformlarda da dikkat çekmeye devam ediyor. Altıeylül Belediyesi'nin şeffaflık, katılımcılık ve sürdürülebilir yerel yönetim ilkelerine verdiği önem Avrupa Konseyi tarafından ödüle layık bulundu. Mayıs ayı içerisinde Portekiz'de yapılacak olan ödül törenine Altıeylül Belediyesi davet edildi. Avrupa'nın farklı ülkelerinden seçkin yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirecek toplantıda, yeni dönem stratejileri, Uluslararası iş birliği fırsatları, belediyelere yönelik proje çağrıları ve katılım ve destek mekanizmaları detaylı şekilde tanıtılacak. Altıeylül Belediyesi önümüzdeki dönemde de daha büyük uluslararası projelerde partner olarak katılım sağlayacak. Toplantı kapsamında, European Local Democracy Week programının yeni dönemde ELDA (European Local Democracy Alliance) adıyla yeniden yapılandırılacağı da duyuruldu.

Altıeylül'ü ileriye taşımak için emek veriyoruz

Kararlı çalışmalarının süreceğinin altını çizen Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli 'Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana şeffaf, katılımcı ve sürdürülebilir bir yerel yönetim anlayışını benimsedik. Altıeylülde yaşayan komşularımızın karar alma süreçlerine aktif katılımını sağlamak, kaynaklarımızı verimli kullanmak ve geleceğe daha yaşanabilir bir Altıeylül bırakmak için önemli projeleri hayata geçirdik. Bu anlayışımızın Avrupa Konseyi tarafından takdir edilmesi bizler için son derece kıymetlidir. Mayıs ayında Portekiz'de gerçekleştirilecek ödül törenine davet edilmek, sadece bir ödül almak değil; aynı zamanda şehrimizi ve ülkemizi uluslararası bir platformda temsil etmek anlamına da gelmektedir. Bu süreçte edineceğimiz yeni iş birlikleri ve tecrübelerin, Altıeylül'ün gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Katılımcı yönetim anlayışımıza katkı sunan, fikirleriyle yolumuzu aydınlatan tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de ulusal ve uluslararası projelerde aktif rol almaya devam edecek, Altıeylül'ü daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız' diye konuştu.