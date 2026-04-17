Burhaniye ilçesinde, Burhaniyeli öğrenciler, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Sergisi'nde 3.ncülük ödülünün sahibi oldu. Burhaniye Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin Coğrafya kategorisinde hazırladığı ''Pirina ile tekstilin dönüşümü sürdürülebilir yalıtım'' projesi ilgi gördü.

Başarılı öğrenciler Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal tarafından ödüllendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Sergisi'nde Coğrafya kategorisinde ''Pirina ile tekstilin dönüşümü sürdürülebilir yalıtım'' isimli projeleri ile 3. lük derecesi alan Burhaniye Bilim Sanat Merkezi öğrencilerimiz İl Millî Eğitim Müdürümüz Selehattin Kal, İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Bora Zihni, diğer İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Kurum Müdürü Özcan Gülhan, danışman öğretmenleri Çiğdem Dağcı ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen programa katıldılar. Bölge finalinde derece elde eden öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edilirken, öğrencilerin başarısı pasta kesilerek kutlandı. Bilimsel üretimi teşvik eden bu önemli süreçte emek veren öğrencilerimizi, danışman öğretmenlerimizi ve tüm eğitim paydaşlarımızı tebrik ediyor; Türkiye finallerinde başarılarının devamını diliyoruz' sözlerine yer verildi